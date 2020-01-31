نجل النقراشى: راتب والدي وهو رئيس الحكومة كان 50 جنيها

روى الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية وخبير الطاقة العالمي، كواليس من حياة والده محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر وأحد قادة ثورة 1919.





وقال النقراشى خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"والدى كان يعيش فى شقة متواضعة بعابدين وكان راتبه وقتها 50 جنيه فى الشهر وده كان دخل الوزير فى هذا التوقيت.





وتابع: "بعد تولى والدي الوزراة كان تتوالى عليه الوفود وهو الأمر الذى دفعه للبحث عن شقة جديدة ولكن ظروفه المادية لم تكن تسمح".





وأشار إلى أنه مع إنشاء شقق جديدة بمدينة مصر الجديدة قرر النقراشى إيجار شقة برقم بسيط يستطيع دفعه.





النقراشي باشا هو رئيس وزراء مصري، ومن قادة ثورة 1919 في مصر. ترأّس الوزارة مرتين، وأغتيل في 28 ديسمبر 1948 على يد عبد المجيد أحمد حسن.



