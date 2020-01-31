AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فاشون 180.. وحدة مصرية سورية جديدة في مواجهة تركيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:27 م
علما مصر وسوريا
علما مصر وسوريا
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن رجل الأعمال السوري أحمد سماقية دشن تحالف شركات في مصر يضم 11 شركة متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والأقمشة، ويعتمد علامة "فاشون 180" التجارية.

ويضم التحالف شركات كبيرة معظمها مصانع مملوكة لرجال أعمال سوريين مقيمين في مصر، ويهدف لمزاحمة الحصة التركية في السوق المصرية، التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية.



وتضخ الشركات 5 مليارات جنيه (320 مليون دولار) في علامتها التجارية الجديدة، وترويج منتجاتها في خمسين سوقا حول العالم، ويسعى التحالف لتوسيع شبكته داخليا عبر ضم 10 آلاف تاجر، فيما يستهدف مخاطبة 10 ملايين مستهلك.

وتسببت الملابس التركية في مصر بخسائر للمصانع، وتراجع مبيعاتها من الملابس في السوق المحلية بنحو 50 بالمئة وفق تقديرات شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وكان السبب الرئيسي لإغراق السوق المصرية بالملابس التركية هي اتفاقية التجارة الحرة التي تقضي بإعفاء منتجات البلدين من الرسوم والضرائب الجمركية.

ويصل عدد العمالة في التحالف الجديد إلى نحو 15 ألف عامل، فيما يستهدف التحالف قدرة إنتاجية بنحو 50 مليون قطعة سنويا، الأمر الذي دفع التحالف إلى تدشين نحو 350 منفذا للمبيعات على مستوى البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تخسر 22.6 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر

تحليل| العلاقات التجارية بين مصر وتركيا ترغب في تخطي السياسة.. وأردوغان والإخوان سبب التوتر

10 شركات بقطاع صناعة الملابس يدشنون يلا نصنع في مصر

تدشين أول علامة تجارية مصرية دولية فاشون 180.. تفاصيل

أحمد سماقية: 30 مليار جنيه حجم صادرات الملابس الجاهزة

شعبة الملابس الجاهزة: المنتجات المستوردة تهدد السوق المصري بشكل كبير.. فيديو

ترشيحاتنا

بهوايا انت قاعد معايا.. منة عرفة تظهر مع علي غزلان بعد أخبار خطبتهما

شاهد | لحظة انهيار مجمع بطرسبورغ الرياضي اليوم

بوادر أزمة بين محمد صلاح ويورجن كلوب.. تفاصيل

بسبب مباراة مصر.. عقوبة قاسية من الاتحاد الإفريقي لليد ضد تونس

مفاجأة غير متوقعة في قضية الاعتداء على فتاة داخل دار أيتام بالشرقية

رغم إغلاق حدودها مع الصين..روسيا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| 20 وجها جديدا بـ مسلسل خالد بن الوليد

جارة القمر.. تمثال لـ فيروز بيد موهبة من المنيا يشعل فيسبوك

مخاطر بالجملة.. ماذا يحدث عند تناول القهوة على معدة فارغة ؟