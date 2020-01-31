فاشون 180.. وحدة مصرية سورية جديدة في مواجهة تركيا

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن رجل الأعمال السوري أحمد سماقية دشن تحالف شركات في مصر يضم 11 شركة متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والأقمشة، ويعتمد علامة "فاشون 180" التجارية.





ويضم التحالف شركات كبيرة معظمها مصانع مملوكة لرجال أعمال سوريين مقيمين في مصر، ويهدف لمزاحمة الحصة التركية في السوق المصرية، التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية.













وتضخ الشركات 5 مليارات جنيه (320 مليون دولار) في علامتها التجارية الجديدة، وترويج منتجاتها في خمسين سوقا حول العالم، ويسعى التحالف لتوسيع شبكته داخليا عبر ضم 10 آلاف تاجر، فيما يستهدف مخاطبة 10 ملايين مستهلك.





وتسببت الملابس التركية في مصر بخسائر للمصانع، وتراجع مبيعاتها من الملابس في السوق المحلية بنحو 50 بالمئة وفق تقديرات شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.





وكان السبب الرئيسي لإغراق السوق المصرية بالملابس التركية هي اتفاقية التجارة الحرة التي تقضي بإعفاء منتجات البلدين من الرسوم والضرائب الجمركية.





ويصل عدد العمالة في التحالف الجديد إلى نحو 15 ألف عامل، فيما يستهدف التحالف قدرة إنتاجية بنحو 50 مليون قطعة سنويا، الأمر الذي دفع التحالف إلى تدشين نحو 350 منفذا للمبيعات على مستوى البلاد.