تعرف على شروط واسعار شقق المحور الاستثمارى ببورسعيد ودمياط

قررت وزارة الإسكان ممثلة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بمد الحجز لأول شقق تطرح بالنظام الاستثمارى بمحافظتى بورسعيد ودمياط حتى 15 فبراير المقبل.





وتقع الوحدات في منطقة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد "شرق كلية التربية الرياضية"، وفى محافظة دمياط، بمنطقتى الزرقا وشطا، وتتنوع المساحات بين (110 – 112 – 116 م2) فى محافظة بورسعيد، وتصل إلى 120 مترا مربعا فى دمياط.





وتشترط الوزارة فى المتقدمين للحجز أن يكونوا أشخاصا طبيعيين وليس شركات أو كيانات اعتبارية، ويمكن التقدم لحجز أكثر من وحدة للأسرة، على أن يتم التخصيص وفقا لنظام القرعة العشوائي بشرط سداد مقدم حجز كل وحدة بشكل منفصل وشراء كراسة الشروط لكل حاجز.





كما تتيح الوزارة الفرصة للمواطنين من المحافظتين أو خارجهما بالتقدم للوحدات ولكن الأولوية لأبناء المحافظة، ويصل سعر الوحدة فى بورسعيد إلى نحو 900 ألف جنيه، ويتجاوز 800 ألف فى بعض الوحدات فى دمياط.





وتوفر الوزارة نظامين للسداد على 3 أو 5 سنوات، حسب رغبة الحاجزين، لكن تضع شرطا خاصا بزيادة قيمة بعض الأقساط وفقا لسعر الفائدة ونظام التخصيم المعلن من البنك المركزى فى حالة الرغبة فى زيادة فترة التمويل.





وتضع الوزارة ممثلة بصندوق التمويل العقارى شرطا بإمكانية زيادة سعر الوحدة بنسبة قد تصل إلى 10% نظرا لكونها لم تبدأ التنفيذ بعد ومن المقرر أن تنفذ عقب حصر عدد المتقدمين ، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 3 سنوات.



