يوليو القادم .. قرار نهائي من الكاف حول مصير استضافة الكاميرون أمم أفريقيا

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن مصير تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.





قال شطة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الكاف سوف يرسل لجان محترفة خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين من أجل الوقوف على مدى جاهزية الكاميرون في استضافة كان 2021.





أضاف: الكاميرون تمتلك حتى الآن جاهزية 4 ملاعب فقط ويتبقى ملعبان لم يتم إكتمالهما وفقا للشروط التى أرسلها إلى المسئولين فى الكاميرون.





لفت إلى أن الكاميروني صامويل ايتو مستشار رئيس الكاف هو حلقة الوصل والمنسق الذي يمتلك دورا كبيرا بين الاتحاد الإفريقي واتحاد بلاده من أجل تذليل أية عقبات من شأنها تؤدي إلى سحب التنظيم من الكاميرون ومنحها إلى أية دولة أخرى.





وأوضح أن اللجان المحترفة عقب انتهائها من إجراء زيارة إلى ملاعب الكاميرون من أجل الوقوف على مدى جاهزيتها سوف تقوم برفع تقرير إلى مسئولى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم شاملا كافة النتائج والملاحظات النهائية على أن يتم بعدها اتخاذ قرار نهائي وحاسم من قبل مسئولى الكاف.