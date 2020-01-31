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ديني

أعمار قصيرة وثواب مضاعف.. 10 أمور عن أمة الإسلام لا يعرفها كثيرون

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:38 م
ثواب مضاعف
ثواب مضاعف
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أمل فوزي
قال الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن أهل الإسلام أولى بالمضاعفة والنور والغفران لأنهم آمنوا بجميع أنبياء الله ورسله كما أخبر عنهم رب العزة والجلال

وأوضح «بن حميد » خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أن هذه الأمة أقصر الأمم أجلا , وأوفاها أجرا , وهذه الأمة متأخرة زمانا في الدنيا متقدمة مكانة دنيا وأخرى , وجمع الله لنا في هذه الأمة الخليلية الإبراهيمية , والشريعة المصطفوية المحمدية بين كمال الإقبال على الله , واليسر في عبادة الله فهي أحب الدين إلى الله .

وتابع:  وهذا دين الإسلام دين رب العالمين أوجب الدخول فيه على الثقلين أجمعين ولن يقبل الله من أحد دينا سواه , « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» الآية 85 من سورة آل عمران، منوهًا بأنه لا أكمل ولا أتم من أمر أكمله الله لنا وأتمه هو سبحانه علينا ونسبه عز وجل إليه ورضيه لأهل الكرامة عليه وسماه بفضله ورحمته نعمة ودينا.

واستشهد بما قال الله تعالى : «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا » الآية 3 من سورة المائدة, أمر بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم بيان ونسبه إلى ذاته الشريفة وأقام أصله وقاعدته , وفصل لوازمه وتوابعه ونواقصه ونواقضه وأنه هو الحق المبين والصراط المستقيم , والسبيل القويم , والهدى المستبين , وما كان كذلك فهو أحق بالاتباع والصبر عليه إلى لقاء خير الحاكمين.

وأضاف : أخذ الله ميثاق الأنبياء وأتباعهم جميعا على الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وبما جاء به عن رب العالمين قال تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ 82 ﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ 83 ﴾ » من سورة آل عمران , ومن وفى فله الجزاء الأوفى , وأوتي كفلين من رحمة العلي الأعلى.


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