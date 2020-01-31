فضيحة خطيرة في الجيش الإسرائيلي بسبب الطحينة

كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الجمعة، عن إقالة ضابط برتبة ملازم بسبب قيامه بإرسال عميل إلى الضفة الغربية من أجل شراء طحينة.





وتنشر إسرائيل الكثيرين من العملاء في الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة من فرقة المستعربين.





وأوضحت القناة 20 الإسرائيلية أن عددا من الضباط والقادة من الوحدات الخاصة سيتم استبعادهم بسبب قيامهم بتشغيل عملاء بالضفة الغربية في أنشطة غير عملياتية لا حاجة لها.





ولفتت إلى إقالة ضابط كبير قام بتشغيل عميل في الضفة الغربية لإحضار علبتين من الطحينة لكي يقدمهما هدية إلى أحد الضباط الكبار.



