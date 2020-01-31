محافظ المنيا: انتهاء 75% من تطوير دير جبل الطير الأثري.. فيديو وصور

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تقوم بعمليات تطوير للأماكن السياحية والأثرية في المحافظة مثل: "تونا الجبل وبني حسن وتل العمارنة".

وقال القاضي في لقاء له مع كاميرا موقع "صدى البلد" على هامش الزيارة التي يقوم بها د. خالد العناني وزير السياحة والآثار لتفقد عدد من المواقع الأثرية في المحافظة، حيث قام اليوم الجمعة بزيارة دير وكنيسة جبل الطير: "آ خر تطوير جار العمل به في دير جبل الطير في سمالوط، حيث أنه المكان الوحيد في المنيا ضمن مسار العائلة المقدسة".

وقال: أعمال تطويره الدير وصلت حتى الآن 75%، وبعد انتهائها يمكننا من العام القادم استقبال زوار المسار في المنيا، للتمتع بهذا المكان الأثري المهم.





وأضاف: "محافظة المنيا تمتلك مقومات سياحية وتاريخية كبيرة ومميزة،حيث تتمتع علي يمين نهر النيل بوجود دير جبل الطير في سمالوط،وشمال النيل توجد البهنسا المسماة البقيع الثاني بما تضمه من أضرحة ومقابر المسلمين والصحابة".