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اقتصاد

الأجانب يسيطرون على 23.5% من تداولات البورصة ويتجهون للبيع

السبت 01/فبراير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح

سيطر المستثمرون الأجانب على 23.5% من تداولات البورصة المصرية، الأسبوع المنقضي، بعد اتجاههم للبيع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وذكر تقرير البورصة الاسبوعي أن الأجانب سجلوا صافي بيع بقيمة 76.4 مليون جنيه.


وأشار التقرير إلى أن العرب استحوذوا على 9.3% من التنفيذات، بعد أن فضّلوا الشراء بقيمة 36.7 مليون جنيه، بينما سيطر المصريون على 67.2%، دون أن يشير التقرير إلى قيم تعاملاتهم.


يُذكر أن تداولات البورصة تراجعت بقيمة 700 مليون جنيه، الأسبوع الماضي، لتسجل 9.7 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق له.


وبلغت كمية التداول على الأسهم 796 مليون ورقة مالية منفذة على 96 ألف عملية، مقابل 797 مليون ورقة مالية منفذة على 84 ألف عملية الأسبوع المناظر.


يُشار إلى أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي، الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب على قطاع البنوك والعقارات.


وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 11 مليار جنيه تقريبًا، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، مقابل 697.3 مليار استهلّ بها تعاملات الأسبوع مرتفعًا 1.6%.


وارتفع مؤشر egx30″” الرئيسي بنسبة 1.39 جنيه ليصل إلى مستوى 13918 نقطة، وegx70″” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.75% إلى 538 نقطة، و”egx100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.87% إلى 1395 نقطة.

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