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ثقافة

طارق الطيب: اهتمامى بالكتابة عن النخيل مرتبط بالتعبير عن الهوية

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال الروائى الدكتور طارق الطيب، إن اهتمامه بالكتابة عن النخيل وتأثره بها فى رواياته يرجع لكون مولده بمدينة عين شمس وهى مليئة بالنخيل، وهو ما افتقده عندما سافر إلى فيينا.

وأضاف "الطيب" خلال اللقاء الفكرى بالقاعة الرئيسية بمعرض الكتاب، الذى يديره الإعلامى محمود الوروارى، إن هناك بعدا آخر فيما يتعلق بالكتابة عن النخيل فى نصوصه الروائية متعلق بالارتباط بالهوية.

وأكد طارق، إنه يعتقد أن الجغرافى الراجل جمال حمدان من الممكن أن يكون روائيا عظيما ما لم يكتب فى الجغرافيا وهو ما يكشفه أسلوبه فى كتاب "شخصية مصر".
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