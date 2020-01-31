AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان تدرس زيادة أسعار المياه قبل يوليو المقبل .. تفاصيل

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:37 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أكدت مصادر بوزارة الإسكان أنه يتم حاليا عمل دراسة من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى لتحديد القيمة الجديدة لتعريفة مياه الشرب "التعريفة" تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها قبل نهاية العام المالى الجارى 2019 - 2020 فى 30 يونيو المقبل.

وأضافت المصادر لـــ"صدى البلد"، أن عملية تسعير المياه تراعي فيها الدولة الشرائح الأقل استهلاكا وهى الشرائح الثلاثة الأولى، بصورة أكبر نظرا لكونها الفئات الأقل دخلا، موضحة ضرورة عملية التسعير الجديدة ورفع الأسعار ولو بنسب نحدودة نظرا لارتفاع كبير شهدته الفتة الماضية فى تكلفة التشغيل والخدمات وأسعار الوقود والكهرباء وهى عناصر الإنتاج الرئيسية التى تعتمد عليها الشركة القابضة لمياه الشرب والمسئولة عن إدارة المنظومة بالمحافظات.

وتابعت، أن الدولة وضعت خطة خمسية بدءا من عام 2015 لضبط الأسعار وزيادتها بما يتناسب مع تكلفة التشغيل والصيانة الدورية للمحطات، ولكن نظرا لتزامنها مع قرارات الإصلاح الاقتصادى المتنوعة تم تأجيل الزيادة آخر عامين، مما أثر على العوائد المتوقعة لشركات المياه القائمة على المنظومة، وندرس حاليا مد الخطة لفترة أطول بين 2022 أو 2024.

وقالت، إن الدولة لا تحصل على قيمة المياه ولكن نسبة فقط من تكلفة التشغيل في حين توفر من موازنتها العامة تكلفة إنشاء المحطات الجديدة ومد الخطوط والتوسعات، وتمنح دعما ماليا إضافيا للقابضة للمياه يتجاوز 2 مليار جنيه سنويا لخطط التجديد والصيانة للمحطات للحفاظ على الأصول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب وزير الإسكان يتفقد الغابة الشجرية بالبحر الأحمر

حزمة تكليفات من وزير الإسكان لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان بالمحافظة

ترشيحاتنا

شاهد | لحظة انهيار مجمع بطرسبورغ الرياضي اليوم

بعد وفاة طفلة أسيوط .. أضرار ختان الإناث بعد الزواج

معلق وموعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

استعدادا لمواجهة الحسم بدوري أبطال أفريقيا.. فايلر يعد خطة محكمة لـ الهلال السوداني

امطروها بالرصاص.. حبس المعتدين على سيارة شقيق نائبين في بني سويف

بسبب ابنته رانيا.. فريد شوقي مطلوب على جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

هنا يرقد جثمان الطفلة ضحية الختان بأسيوط .. صور

وفاة عروس بالسرطان قبل حفل زفافها من حبيب الطفولة بساعات.. شاهد