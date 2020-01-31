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فن

قتل أم انتحار؟.. قصة العثور على جثة الصحفية رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:35 م
رحاب بدر
رحاب بدر
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل، والحزن خيمت على الوسط الفني والصحفي، بعد لحظات من وفاة الصحفية والمنسقة الإعلامية رحاب بدر، أمس الخميس بشكل مفاجئ، والعثور عليها مشنوقة داخل غرفتها في شقة بالمعادي، ما أثار دهشة الجميع حول وجود شبهة جنائية حول وفاتها لاسيما أن المقربين منها أكدوا أن حالتها النفسية كانت مستقرة. 

من هي رحاب بدر؟

عملت رحاب بدر، كمنسقة إعلامية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية 41 ، كما عملت كمنسقة أيضًا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

غموض حول وفاة رحاب بدر 

سيطر الغموض على وفاة الصحفية والمنسقة الاعلامية رحاب بدر، بعد العثور عليها مشنوقة داخل غرفتها، ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة إذا كانت انتحرت أم هناك شبهة جنائية في الأمر.

والمثير للجدل، نشر الصحفية الراحلة لبوست عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" قبل وفاتها بيوم واحد، حيث طلبت متطوعين لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث كتبت نصا: "اللى حابب ينضم للتجربة متطوعًا ويعيش حالة النشاط الفنى فى الأقصر خلال المهرجان يشارك على الميل فى أقرب وقت" وهو الأمر الذى ربما يشكك فى وجود فكرة الانتحار لديها خاصة أن البوست عمره ساعات". 

فك غموض الحادث 

تكثف أجهزة الامن بالقاهرة جهودها لسرعة كشف غموض واقعة العثور على جثة الصحفية رحاب بدر، داخل شقتها بالمعادى، وقررت النيابة العامة، تشريح الجثة، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب التشريح، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

كما قررت النيابة استدعاء والدتها وزوجها لسماع أقوالهما في الحادث واستدعت النيابة شهود العيان الذين عاونوا والدة الصحفية المتوفاة رحاب بدر في كسر باب شقتها.

جنازة رحاب بدر

قيمت صلاة الجنازة على جثمان الصحفية والمنسقة الإعلامية رحاب بدر، اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر بمسجد السيدة زينب.

وشارك بالجنازة عدد كبير من أصدقائها والذين ظهرت على ملامحهم الصدمة خصوصا بعد وفاتها المفاجئة.


عزاء رحاب بدر

قررت أسرة الصحفية والمنسقة الإعلامية الراحلة رحاب بدر، إقامة عزائها في مسجد ثكنات المعادي غدًا السبت بعد صلاة المغرب.

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