طوارئ ورعاية وحضانات.. 10معلومات عن مستشفى نخل قبل افتتاحها أبريل المقبل

تعد مستشفى نخل المركزى الجديد بمنطقة وسط سيناء ، أحدث الصروح الطبية فى المحافظة.

وأكد الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إن المستشفى تعد إضافة كبيرة لخدمة أهالي المحافظة.





وفيما يلي نرصد لكم أبرز 10 معلومات عن المستشفى :



١..بلغت قيمة إنشاءات المستشفى 250 مليون جنيه.



٢.. المستشفى مزود بجميع الأجهزة والأطقم الطبية والبشرية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، وبه أطباء في جميع التخصصات، الي جانب أطباء فريق الرعاية الحرجة والعاجلة والقوافل الطبية.



٣..تقدم المستشفى خدماتها للأهالي فى مركزى الحسنة ونخل، والمسافرين على الطريق الدولى النفق نويبع، من السائحين والحجاج والمعتمرين، وتغطى حوادث السير على الطرق بالمحافظة.



٤.. تحتوى قسم استقبال وطوارئ يشمل 4 أسرة إنعاش و4 أسرة ملاحظة و3 أسرة فرز وغرفة عزل.



٥.. تحتوي على و4 غرف عمليات و7 أسرة إفاقة وغرفتين مناظير، بجانب أقسام أشعة ومعامل وعلاج طبيعي ونساء وولادة.



٤.. كما تضم قسم للغسيل الكلوي يحتوى على 10 كراسي غسيل تشمل غرفة عزل



٦.. كما تضم المستشفي قسم الحضانات ويشمل 6 أسرة مبتسرين و8 أسرة حديثي ولادة، و8 حضانات، و4 أسرة عناية للأطفال.



٧.. سعة المستشفى 15 سريرا في قسم الاستقبال والطوارئ، و23 سريرا في القسم الداخلي، و26 سريرا للعناية المركزة.



٨..كما تضم 5 غرف عمليات، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للغسيل الكلوي، و15 عيادة خارجية.



٩..تم تزويده بمهبط طائرات هليكوبتر للإسعاف السريع .



١٠..الافتتاح الرسمي لها أبريل ٢٠٢٠م حيث قام مندوب من مؤسسة الرءاسةبمعاينة المستشفي

