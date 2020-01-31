ضبط 10 متهمين في 3 وقائع تنقيب عن الآثار بسوهاج

تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة، بالإشتراك مع وحدة مباحث أخميم، من ضبط تشكيل عصابي أثناء الحفر والتنقيب و بحوزتهم أنفوره من الفخار بطول 60 سم ترجع للعصر الفرعونى وضبط 3 أواني من الفخار تعود للعصر الفرعونى بمنزل عامل هارب وحفر اثرى ينتهى بسرداب داخل منزل عامل بدائرة مركز أخميم.





كان اللواء رضا العمده مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قد تلقى معلومات من مباحث الآثار بسوهاج أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عددًا من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بقري مركز أخميم، و من بين تلك العناصر تشكيلا عصابيا يتزعمه شقيقين.





على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار ، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد إيهاب مقلد رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والآثار بسوهاج وبرفقته مفتش مباحث المنطقة العميد أحمد رفعت بالاشتراك مع المقدم طارق أبو سديره رئيس مباحث مركز أخميم وتم إستهداف المتحرى عنهما.





أسفرت الجهود في الواقعة الأولى عن إستهداف منزل المتحرى عنهما أحمد. ع .ح . 45 سنة ويقيم بمنطقة الست عزيزه وشقيه كرم ع. ح 34 سنة عامل ويقيم بذات العنوان ومطلوب ضبطه بقضية تسول دائرة قسم ثان سوهاج وبرفقتهما محمد . ص . ا 25 سنة سباك والمطلوب في واقعة ضرب بدائرة مركز أخميم وعطا. ع.أ.ع 25 سنة نقاش ورفاعى.م .م 40 سنة صاحب مطعم ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تبديد وشعبان .ر. ر 34 سنة عامل وإسماعيل .خ. ج 32 سنة ويقيم نجع النجار بمركز سوهاج وأحمد . ح . م . س 25 سنة نجار ويقيم بمركز سوهاج وعثر بالمنزل على حفرة غير منتظمة الشكل بقر متر و40 سم وعمق 8 ونصف متر تنتهى بسرادب يفتح من الناحية البحرية وعثر على أنفوره من الفخار بطول 60 سم ترجع للعصر الفرعونى وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب.





وبعرض المضبوطات على لجنة الآثار أكدت أن الحفر بقصد التنقيب والقطعة الأثرية ترجع للعصر الفرعونى وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، وأنهم قاموا بالتنسيق مع المتهم الأول والثانى بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم بقصد الحصول على القطع الأثرية تمهيدًا لبيعها، فتم تحرير محضر بالواقعة برقم 545 إدارى مركز أخميم.





وجاءت الواقعة الثانية باستهداف منزل محمود. ع. س 40 سنه عامل " هارب " وتم ضبط حفرة غير منتظمة الشكل بقطر 80 سم وعمق 7 أمتار ونصف تنتهى بسرداب من الناحية القبلية وعثر على 3 أوانى من الفخار ترجع إلى العصر الفرعونى تم التحفظ على المسكن وأدوات الحفر والقطع الأثرية.





وأفاد تقرير لجنة الآثار بأن الحفر بقصد التنقيب والقطع الأثرية ترجع للعصر الفرعونى وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 546 إدارى مركز شرطة أخميم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



