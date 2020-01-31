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أخبار العالم

إيران تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلاد.

ونقلت وكالة إيرنا للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سيد عباس موسوي، قوله إن المختصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين".

وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر: "إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان، فيما نسقت لتوفير جميع ما يحتاجه هؤلاء الأعزاء، أخذت تتابع جميع الحلول المتوفرة للحفاظ على صحتهم بما في ذلك عودتهم المؤقتة إلى إيران".

 وأكد موسوي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قدم في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، العديد من المقترحات لمعالجة وضع الإيرانيين المقيمين في الصين ومنع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد، بما في ذلك فرض القيود على السفر من وإلى الصين.

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