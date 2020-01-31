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خبير أمن معلومات يكشف حقيقة إغلاق تطبيق واتساب.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:00 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور وليد حجاج خبير أمن معلومات، إنه سيتم وقف تطبيق واتساب على الهواتف ذات الإصدارات القديمة فقط.

 

وأضاف الدكتور وليد حجاج خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الحديث عن وجود أكواد لمعرفة إذا كان الهاتف مخترقا أم لا كلام غير صحيح بالمرة.

 

وتابع خبير أمن معلومات، أن الهواتف التى تعمل بنظام الـios  أمنة أكثر من الهواتف التى تعمل بنظام الاندرويد، نظرا لأن الهواتف التى تعمل بنظام الـ ios  يكون لديها بعض الخواص مغلقة.

 

وأوضح  الدكتور وليد حجاج ، أنه يجب عدم إظهار بيانات الكارت الائتماني عند عملية الشراء نظرا لكثرة عمليات النصب التي تحدث من خلال تلك عمليات الشراء.

 

وأشار إلى أنه يجب التواصل مع البنك لوقف عملية الشراء بالنسبة للكروت ذات الحسابات الجارية.

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