هانى النقراشى يكشف حقيقة تخصيص حراسة له فى المدرسة.. فيديو

روى الدكتور هانى النقراشي، عضو المجلس الإستشاري العلمي لرئيس الجمهورية وخبير الطاقة العالمي، كواليس إغتيال والده محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر واحد قادة ثورة 1919.









وأضاف النقراشى خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" يوم وفاة والدى كنت بالمدرسة وجاء ضابط وطلب مني العودة للمنزل بحجة ان والدي يشعر بالتعب، معقبا:"شعرت وقتها بالقلق ولكنى كنت مدركا أن هذا الفعل لا يخرج إلا عن الجماعات الإرهابية".





وتابع:"سمعت من والدتى انه رفض طلب الشرطة لـ إرتداء القميص الواقي للرصاص".





وأشار إلى أنه شعر بالإحباط بعد معرفة أن جماعة الإخوان هى التى تقف وراء اغتيال والدى، ولكنى كنت متأكدا من كشفهم ومعاقبتهم ولو بعد حين.





وأوضح الدكتور هانى النقراشي، أن تنظيم الإخوان الإرهابي كان يستهدف الأشخاص الوطنيين مثل أحمد ماهر وأحمد الخازندار.





ولفت إلى أن هناك من يدعى أنه يلقى معاملة مميزة داخل المدارسة إبان ترؤس والده لمجلس الوزراء، مؤكدا أنه كان يعامل مثل أى طالب بدون حراسات طوال حياته، معقبا:"الحراسة علي بدأت بعد إغتياله".





النقراشي باشا هو رئيس وزراء مصري، وقادة ثورة 1919 في مصر. ترأّس الوزارة مرتين، وأغتيل في 28 ديسمبر 1948 على يد الإخواني عبد المجيد أحمد حسن.



