حلول قريبة لحل المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم.. فيديو

أكد علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية، أن هناك تكليفا مباشرا من الرئاسة لـ وزارة المالية لإيجاد حلول مباشرة لحل مشكلات المنازعات القضائية دون اللجوء للمحاكم.





وأضاف علاء رزق عبر مداخله هاتفيه لـ برنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائيه "دي إم سي"، أن الموازنة العامة على الضرائب تشكل بنسبة أكبر عن غيرها من الموارد.





وأشار علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية ، إلي أنه لابد من وجود آليات لـ تحصيل الضرائب وفض المنازعات الضريبية، بطريقة تتماشى مع البيئة المصرية.





ونوه علاء رزق، أنه لابد أن تكون هناك أشكال متعددة الضرائب التي تحصلها الدولة، ولا يجب أن تتوقف فقط على القيمة المضافة.





وأوضح علاء رزق ، أن وزارة المالية اعادت النظر في القوانين المتعلقة بالضرائب على الدخل، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على تعديل القانون تطرحه وتطبيقه، لـ يساعد علي زيادة الأنشطة الاقتصادية.