محافظ الفيوم يشيد مهرجان أسبوع فتيات الجامعات ..فيديو

رحب م الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالوفود المشاركة فى أسبوع فتيات الجامعات، متمنيًا للجميع قضاء وقت طيب على أرض المحافظة، وأن يحقق هذا الملتقى الطلابي الكبير أهدافه، لافتًا إلى أهمية تلك الفعاليات في تبادل المعلومات وعرض الأفكار والرؤى، وخلق حالة من التنافس الجيد بين طالبات مختلف الجامعات في المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية والإبداعية.





وأكد محافظ الفيوم نقل الصورة الحضارية المناسبة للمحافظة، لمختلف الوفود المشاركة بأسبوع فتيات الجامعات، والترويج المناسب للمعالم السياحية والأثرية والتراثية والبيئية، لافتًا إلى أن أسبوع الجامعات يعد من الاحتفالات المهمة التى تنظم على أرض المحافظة للمرة الأولى.





كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر رئيس الجامعة، قد شاركوا فى مسيرة كرنفالية، ذهابًا وإيابًا، انطلقت من حرم جامعة الفيوم وصولًا إلى قصر الثقافة بميدان قارون "السواقي"، لعدد 3500 طالبة يمثلون 30 جامعة حكومية، في أولى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات.





جاء ذلك بحضور الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.