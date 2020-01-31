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رياضة

سراج: حققنا فوزا مهما أمام دجلة.. وسعيد بعودة المصابين

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أحمد سراج، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، أن المكسب الذي حققه الفريق، اليوم، أمام وادي دجلة، بنتيجة 2-0؛ مهم للغاية، لأنه يأتي بعد فترة توقف طويلة في المسابقة، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

وقال "سراج" إنه سعيد للغاية بعودة اللاعبين المصابين، مؤكدًا أنه يحاول الدفع بهم تدريجيًّا في المباريات.

وأشاد بالمستوى الذي قدمه أحمد أشرف في المباريات الثلاث التي شارك فيها بديلًا، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، وتسجيله هدفًا في المباراة السابقة أمام المصري، وأكد جاهزية محمد المغربي مدافع الفريق للمشاركة في المباريات.

وشدد سراج على أن قطاع الناشئين بالأهلي يهدف- بجانب تحقيق الفوز بالبطولات- إلى إعداد وتفريخ لاعبين مميزين للفريق الأول، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالمنافسة على البطولات، لأن الأهلي يلعب دائمًا من أجل حصد المراكز الأولى.
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