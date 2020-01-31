سراج: حققنا فوزا مهما أمام دجلة.. وسعيد بعودة المصابين

أكد أحمد سراج، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، أن المكسب الذي حققه الفريق ، اليوم ، أمام وادي دجلة ، بنتيجة 2-0؛ مهم للغاية، لأنه يأتي بعد فترة توقف طويلة في المسابقة، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.





وقال "سراج" إنه سعيد للغاية بعودة اللاعبين المصابين، مؤكدًا أنه يحاول الدفع بهم تدريجيًّا في المباريات.





وأشاد بالمستوى الذي قدمه أحمد أشرف في المباريات الثلاث التي شارك فيها بديلًا، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، وتسجيله هدفًا في المباراة السابقة أمام المصري، وأكد جاهزية محمد المغربي مدافع الفريق للمشاركة في المباريات.



