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أنا مش سوبر مان .. بطل واقعة قطار الإسماعيلية يروي تفاصيل الحادث.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:40 م
بطل واقعة قطار الإسماعيلية
بطل واقعة قطار الإسماعيلية وابنته
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محمد حليم قنديل

قال محمد محمود فرغلي بطل واقعة قطار الإسماعيلية، إنه اختفى بعد حدوث تلك الواقعة، ولم يحب يريد أن يظهر على القنوات الإعلامية أو الجرائد، كما أنه أنكر الواقعة حتى لا يعرفه أحد.


وأضاف محمد محمود فرغلي خلال حواره التلفزيوني فى برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية، أنه لم يكن سعيدا بالضجة التي حدثت بعد تلك الواقعة وأنه كان ينكر عند سؤال أحد أقاربه ولكن دموع زوجته كشفت الأمر.


وتابع بطل واقعة قطار الإسماعيلية، أنه لا يحب ركوب القطارات وأنه ركب القطارات لمرات معدودة فقط، مشيرا إلى أن ما حدث كان لطفا من أمر الله له معلقا بأنه "مش سوبر مان".


وأوضح محمد محمود فرغلي، أنه قال لعائلته فى المنزل بأن لا أحد يتكلم عن تلك الواقعة، مضيفا أنه لم يعلم بأن هناك أشخاصا صوروه أثناء إنقاذه لابنته.


وأشار إلى أنه، يعمل فى محافظة شمال سيناء ولكنه من مدينة المنصورة وبالتحديد من أرياف المنصورة، مضيفا أن زوجته تعمل مديرة مدرسة.

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