AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دول جديدة تحت المقصلة.. تعديلات منتظرة في قرار ترامب بشأن حظر السفر

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:34 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تعديلات على قراره القديم والمثير للجدل بشأن حظر استقبال رعايا دول ذات أغلبية سكانية مسلمة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من المقرر سابقًا إعلان التعديلات على القرار الاثنين الماضي ليتزامن مع الذكرى الثالثة لإعلانه، لكنه تأجل بسبب انشغال الإدارة الأمريكية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا.



وأضافت الصحيفة أن من بين التعديلات المرتقبة على القرار منع المواطنين السودانيين من الحصول على البطاقة الخضراء للمقيمين بصفة دائمة في الولايات المتحدة، مع إمكانية إعفاء بعض السودانيين من هذا البند.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم توسيع القرار ليشمل ست دول أخرى، وإن لم تكن عرضة لتطبيق نفس شروط القرار القديم بالضرورة، والدول الجديدة المتوقع أن يشملها القرار هي بيلاروسيا وميانمار وإريتريا وقرغيستان ونيجيريا وتنزانيا.

وكان ترامب قد وقع قرار حظر السفر بعد أسبوع واحد من توليه منصبه عام 2017، ونص القرار على حظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد إلى الأراضي الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آدم شيف: لجنة الاستخبارات ستواصل التحقيق في أنشطة ترامب

بينها دول عربية.. أمريكا تدرس حظر تلك الدول من دخول أراضيها

بينها السودان.. ترامب يفتعل أزمة مع 7 دول بهذا القرار

ترامب: إدراج بعض من الدول على قائمة حظر السفر لتكون بلادنا آمنة

سر المعطف الأسود.. صحفية اتهمت ترامب باغتصابها تطلب عينة من حمضه النووي

بالتزامن مع حملته الانتخابية.. فريق ترامب يجهز خطاب حالة الاتحاد دون إشارة لمحاكمة العزل

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ

غياب "مو" ليس جيدًا.. كلوب يعلق على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

دعم عاجل من اتحاد الكرة لـ كاريمبو بعد إصابته فى العين

معلق وموعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. هاتف هواوي الخارق ضد الحرق والكسر.. فيديو

التصريح بدفن الصحفية رحاب بدر بعد التشريح.. والنيابة تطلب فحص الكاميرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

هنا يرقد جثمان الطفلة ضحية الختان بأسيوط .. صور

وفاة عروس بالسرطان قبل حفل زفافها من حبيب الطفولة بساعات.. شاهد