دول جديدة تحت المقصلة.. تعديلات منتظرة في قرار ترامب بشأن حظر السفر

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تعديلات على قراره القديم والمثير للجدل بشأن حظر استقبال رعايا دول ذات أغلبية سكانية مسلمة في الولايات المتحدة.





وأوضحت الصحيفة أنه كان من المقرر سابقًا إعلان التعديلات على القرار الاثنين الماضي ليتزامن مع الذكرى الثالثة لإعلانه، لكنه تأجل بسبب انشغال الإدارة الأمريكية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا.













وأضافت الصحيفة أن من بين التعديلات المرتقبة على القرار منع المواطنين السودانيين من الحصول على البطاقة الخضراء للمقيمين بصفة دائمة في الولايات المتحدة، مع إمكانية إعفاء بعض السودانيين من هذا البند.





ومن المتوقع أيضًا أن يتم توسيع القرار ليشمل ست دول أخرى، وإن لم تكن عرضة لتطبيق نفس شروط القرار القديم بالضرورة، والدول الجديدة المتوقع أن يشملها القرار هي بيلاروسيا وميانمار وإريتريا وقرغيستان ونيجيريا وتنزانيا.





وكان ترامب قد وقع قرار حظر السفر بعد أسبوع واحد من توليه منصبه عام 2017، ونص القرار على حظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد إلى الأراضي الأمريكية.