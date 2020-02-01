"الإسكندرية" تستعد لاستضافة الدولية الثانية لتنس الطاولة لذوي القدرات الخاصة "الباراليمبك"

تستضيف محافظة الإسكندرية البطولة الدولية الثانية لتنس الطاولة لذوي القدرات الخاصة "الباراليمبك"، في الفترة من 1 وحتى 4 فبراير المقبل، بصالة النادى الأوليمبي.





ومن جانبه وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مديري المديريات القائمة على الحدث بتوفير سبل الدعم للشباب، والوفود المشاركة في البطولة لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها من الدول المشاركة.





ورحب المحافظ بجميع اللاعبين من مختلف الدول المشاركة في البطولة متمنيا لهم بطولة موفقة وإقامة طيبة على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط.





وأشارت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى أنه تم التنسيق مع النادي الأوليمبى لتوفير الملاعب لاستضافة البطولة بالكامل لإظهارها بالشكل الذي يليق بمكانة الإسكندرية الحضارية أمام زوارها، وكذلك تم التحضير لإقامة حفل ختام البطولة بمشاركة الفرق الفنية للمديرية.



