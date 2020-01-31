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مرأة

11 سبب تخليكي تتجوزي البيست فريند.. اعرفيهم

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:56 م
البيست فريند
البيست فريند
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آلاء حسن
يأتي وقت يتزوج فيه الناس إما من الشخص الذي يختارونه أومن شخص يراه آباؤهم مناسبين أيًا كان الوضع، يعتبر الزواج بلا شك أحد أهم مراحل حياة الشخص، وعندما تتزوج من شخص ما، يتوقع منك المجتمع أن تقضي حياتك بأكملها مع هذا الشخص  ولكن إذا كنت تحبه ستظل ولكن إن كان العكس سيحدث انفصال.

نحن لسنا صانعي زواج ولكن لن يكون من السهل أن تقضي حياتك مع شخص يعرف نقاط ضعفك ونقاط قوتك ويحبها ويكرهها، ولكن إذا كنت لا تزال تشك في حقيقة أن صديقك المفضل يمكن أن يكون شريك حياتك فسنرى في هذا التقرير سنعرض لكم أسباب الزواج منه. 

وكشف موقع bold sky، عن الاسباب التي تدفعك من زواجك بصديقك المفضل: 
- يعرف أفضل صديق لك كل شيء عنك.
- أفضل الأصدقاء هم شخص نثق به مع عيون مغلقة.
-  أفضل صديق لك كان يقف إلى جانبك دائمًا. 
- تعلمون أهمية بعضهم البعض.
- ليس هناك من ينكر أنك تدرك جيدًا نقاط الضعف والقوة لدى بعضكم البعض. 
- لا أحد سيرى دموعك كما يفعل أفضل صديق لك.
- سيعرف شريكك دائمًا ما يدور في ذهنك حتى لو كنت حزينًا
- يمكنك إظهار الجانب الغريب والمجنون 
- لن تضطر إلى التظاهر بأنك شخص آخر أو تتصرف بتصنع
- تفضل مشاركة مشاعرك وأسرارك مع أفضل صديق لك 
- يمكنك مشاركة أفكارك وآرائك ومشاعرك معه دون أي ترد

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