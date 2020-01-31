حسين السيد ينتقل إلى الصفاقسي ومحاولات لإنقاذ صفقة فخري

أنهت إدارة الأهلي، إجراءات رحيل حسين السيد مارسيللو الظهير الأيسر للفريق الاول للكرة إلي الصفاقسي علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.





ومن المقرر أن يطير مارسيللو إلى تونس خلال ساعات للانضمام رسميًا إلي هناك.





وكشفت مصادر خاصة، أن الساعات القليلة الحالية تشهد جهود مكثفه من أمير توفيق مدير التعاقدات لإنهاء ملف إعارة محمد فخري لاعب الشباب إلى أنبي بسبب تعثر بسيط في الصفقة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



