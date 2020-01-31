AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسين السيد ينتقل إلى الصفاقسي ومحاولات لإنقاذ صفقة فخري

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:39 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أنهت إدارة الأهلي، إجراءات رحيل حسين السيد مارسيللو الظهير الأيسر للفريق الاول للكرة إلي الصفاقسي علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

ومن المقرر أن يطير مارسيللو إلى تونس خلال ساعات للانضمام رسميًا إلي هناك.

وكشفت مصادر خاصة، أن الساعات القليلة الحالية تشهد جهود مكثفه من أمير توفيق مدير التعاقدات لإنهاء ملف إعارة محمد فخري لاعب الشباب إلى أنبي بسبب تعثر بسيط في الصفقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حسم صفقة مهاجم الأهلي الجديد..محاولات لإعارة جيرالدو وصلاح محسن

فايلر يوافق على رحيل حسين السيد للصفاقسي التونسي

نشرة الرياضة.. قائمة الأهلي لمواجهة الهلال.. إصابات في مران الأحمر.. وأول تعليق من كلوب بعد الفوز على وست هام

خالد البركة ينتقل على سبيل الإعارة للاتفاق السعودي

يستعد للرحيل خلال ساعات | نجم الأهلي ينتقل رسميا إلى الصفاقسي التونسي

ترشيحاتنا

معلق وموعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

عاجل .. قرار جديد من إدارة الهلال السوداني لتأمين بعثة الأهلي

قتل أم انتحار؟.. قصة العثور على جثة الصحفية رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها

دعم عاجل من اتحاد الكرة لـ كاريمبو بعد إصابته فى العين

صورة جريئة.. سلمى حايك تثير الجدل من جديد على انستجرام

الكاف يكشف عن حالة وحيدة لـ نقل مباراة السوبر الإفريقي خارج قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

هنا يرقد جثمان الطفلة ضحية الختان بأسيوط .. صور

وفاة عروس بالسرطان قبل حفل زفافها من حبيب الطفولة بساعات.. شاهد