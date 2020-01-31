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عفن البطاطس.. الزراعة تؤكد استكمال مسيرتها في مكافحة العفن البني.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:49 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قالت نجلاء بلال مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة: إن مشروع مكافحة العفن البني ليس بالجديد وأنشأ عام 1974، وهو متخصص في فحص محصول البطاطس المستوردة.

وأكدت نجلاء بلابل عبر مداخله هاتفيه لبرنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائيه "دي إم سي" إن إصدار مأمورية لفحص جميع المناطق المزروعة بالبطاطس ليس أمرا سهلا، وبالتالي لابد من استخدام تكنولوجيا حديثة للقيام بالأمر.

وأشارت نجلاء بلابل ، إلي أن الوزارة لجأت لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه، للكشف ووضع حلول جيدة لمتابعة كافة الأراضي الزراعية بمختلف مشاكلها.

وأوضحت  نجلاء بلابل، أن الوزارة استطاعت من خلال تلك التقنيات متابعة ومكينه دورة عمل الوزارة ، موضحة أن جميع مهندسين المناطق مزودين بـ "تابلت" به جميع المعلومات الخاصه بالمنطقه ليسهل عليه تتبعها والتواصل مع الوزارة.

وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، والتي تعتمد على أحدث التقنيات لمتابعة المساحات الشاسعة المزروعة بالمحصول.

 

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