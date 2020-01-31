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توك شو

مستمع جيد.. النقراشي يروي تفاصيل لقائه الأول مع الرئيس السيسي

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:53 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حمزة شعيب

روى الدكتور هانى النقراشى، عضو المجلس الإستشاري العلمي لرئيس الجمهورية وخبير الطاقة العالمي، تفاصيل لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا:"أول مرة التقيت بالرئيس السيسى كان قبل توليه الرئاسة وكان مستمع جيد".


وأضاف النقراشى خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" قدمت للرئيس مستندات عن كيفية الإستفادة من المحطات الكهربائية الصغيرة وليست الكبيرة، وإستمع لي بشكل جيد وكان متفاعلا مع الفكرة".


وفى سياق آخر، أشار  إلى أنه شعر بالإحباط بعد معرفة أن جماعة الإخوان هى التى تقف وراء اغتيال والدى، ولكنى كنت متأكدا من كشفهم ومعاقبتهم ولو بعد حين.


وأوضح الدكتور هانى النقراشي، أن تنظيم الإخوان الإرهابي كانوا يستهدفون الأشخاص الوطنيين مثل أحمد ماهر وأحمد الخزندار.


النقراشي باشا هو رئيس وزراء مصري، ومن قادة ثورة 1919 في مصر، ترأّس الوزارة مرتين،  وأغتيل في 28 ديسمبر 1948 على يد عبد المجيد أحمد حسن.


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