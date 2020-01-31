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أخبار البلد

تكليف رئاسي بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم.. أهم ما جاء في عدد الغد من أخبار اليوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:22 م
عمرو الخياط
عمرو الخياط
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صدى البلد
نشرت جريدة أخبار اليوم، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الخياط، عددا من الموضوعات المهمة، في عدد الغد السبت.

وجاءت أبرز العناوين كالتالي :" تكليف رئاسي بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، مشروع قانون الضريبة على الدخل لا يمس أسعار وحوافز وإعفاءات الضرائب،زيادة الإنفاق بالموازنة الجديدة لبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة ".

وأيضا من الموضوعات المهمة التي تناولتها الصحيفة، تفاصيل تطورات فيروس كورونا تحت عنوان "الصين تحت حصار كورونا"، و"٢٠ شركة عالمية توقف رحلاتها.. ودول الجوار الصيني تغلق الحدود"، وإجراءات وقائية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب الفيروس ".

كما كتب عمرو الخياط مقالا مهما تحت عنوان "السلام الاستراتيجي" قال فيه،: "على أرض سيناء لطالما خضبت الدماء المصرية دروبها وسهولها في مواجهة العدو الصهیونی، ولا زالت الدماء تسلم الدماء التي تسيل الآن، على نفس الأرض ولكن بأيدی عصابات الإرهاب التي لها، امتداد وظهير لوجيستى مع بعض الجماعات في قطاع، غزة والتي راحت من قبل تقتل وتقتل فضيعت المقاومة، وشتت القضية وأفرغتها من مضمون النضال من أجل الوطن إلى سطحية الصراع على السلطة".

ومن المتابعات المهمة: "٢٤محطة جديدة خلال 3 سنوات.. مترو الأنفاق إنجاز يضع القاهرة في المرتبة الـ5 كأطول شبكة خطوط مترو عالميا".

ونشرت الجريدة ملفا كاملا حول القضية الفلسطينية؛ في ظل مبادرة السلام الأمريكية .

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