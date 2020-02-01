اليوم.. بدء صرف معاشات شهر فبراير





أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد اعتبارًا من اليوم السبت.





كما يتم الصرف من خلال كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارا من الأحد الثاني من شهر فبراير لما يزيد على ٨.٣١ مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من ١٥.٢٤ مليار جنيه.





وأضافت القباج أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.



