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أخبار البلد

اليوم.. بدء صرف معاشات شهر فبراير

السبت 01/فبراير/2020 - 01:01 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
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كتب محمد عبد المنعم

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد اعتبارًا من اليوم  السبت.  

كما يتم الصرف من خلال كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارا من الأحد الثاني من شهر فبراير لما يزيد على ٨.٣١ مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من ١٥.٢٤ مليار جنيه. 

وأضافت القباج أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين. 

يشار إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد على ٣.٣٩ مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٠ مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٦.٠٢١ مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٦ مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف ٤.٤٢ مليار جنيه من البنوك لما يزيد على ١.٦٥ مليون قائم بالصرف.
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