عمر تاني.. شاهد كيف كانت الزمالك منذ 140 عاما

حصل موقع صدى البلد على صورة نادرة لحي الزمالك التقطت قبل 140 عاما.





ويظهر في الصورة التي يرجع تاريخ التقاطها إلى عام 1880 شارع البحر الأعمى بمنطقة الزمالك بحي غرب القاهرة.





وسمي الشارع بهذا الاسم لان منطقة الزمالك لم تكن جزيرة حتى عام 1873 والفرع الغربي للنيل لم يكن موجودا بصفة دائمة فكان يمتلئ وقت الفيضان فقط ثم يجف بعد ذلك و يغطى بالطمي فسمي بالبحر الأعمى.