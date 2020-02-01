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محافظات

عمر تاني.. شاهد كيف كانت الزمالك منذ 140 عاما

السبت 01/فبراير/2020 - 08:01 ص
الزمالك
الزمالك
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على صورة نادرة لحي الزمالك التقطت قبل 140 عاما.

ويظهر في الصورة التي يرجع تاريخ التقاطها إلى عام 1880 شارع البحر الأعمى بمنطقة الزمالك بحي غرب القاهرة.

وسمي الشارع بهذا الاسم لان منطقة الزمالك لم تكن جزيرة حتى عام 1873 والفرع الغربي للنيل لم يكن موجودا بصفة دائمة فكان يمتلئ وقت الفيضان فقط ثم يجف بعد ذلك و يغطى بالطمي فسمي بالبحر الأعمى.
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ويعد الزمالك أحد أبرز الأحياء الراقية فى القاهرة ، وهو عبارة عن جزيرة وسط النيل ، ويعتبر من الأحياء القديمة.

بدأ الحي العريق في الظهور في حقبة عهد الخديوي إسماعيل الذي استقدم مهندسين من فرنسا وإيطاليا لتخطيط وبناء الحي بجانب "سراي الجزيرة" التي بناها على مساحة 60 فدانًا.

سر تسمية الحي يعود إلى كلمة تركية الأصل وهي "زملك" تعنى الأكواخ الخشبية أو “العشش”، المطلة على النيل إذ كان الحي قديما مكانا للصيد ويحتفظ الصيادون بأدواتهم فى أكواخ، وتم تحريف الكلمة إلى زمالك.

عمر تاني.. شاهد كيف كانت الزمالك منذ 140 عاما
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