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توك شو

باكية.. طفلة قطار الإسماعيلية: كنت خايفة على بابا جدا.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:08 م
الطفلة خديجة
الطفلة خديجة
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محمد حليم قنديل

قال الطفلة خديجة بطلة واقعة قطار الإسماعيلية، إنها كانت خائفة على والدها وهو يحتضنها لحمايتها من القطار خشية أن يلمسها أو يدهسها.


وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية، أنها كانت تشعر بالخوف الشديد تجاه والدها نظرا لما كان فيه من موقف شديد الخطورة.


ومن جانبه قال محمد محمود فرغلي والد الطفلة خديجة وبطل واقعة قطار الإسماعيلية، أنه نزل فى الفراغ الواقع بين القطار والرصيف لحماية ابنته، معلقا: "يإما نطلع احنا الاتنين أو نموت احنا الاتنين".


وأوضح: أنه كان يقول لابنته وهو حاضنها تحت عجلات القطار أنها لا تخاف وأن الله سيحميهم من تلك المصيبة.


وأشار إلى أنه، يعمل فى محافظة شمال سيناء ولكنه من مدينة المنصورة وبالتحديد من أرياف المنصورة، مضيفا أن زوجتة تعمل مديرة مدرسة.

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