اقتصادي يكشف مميزات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل الوظائف في مصر

قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن استخدام الذكاء الاصطناعي فى عمليات الانتاج سيساهم فى خفض تكاليف الانتاج وتوفير الكثير من الاموال على المهام والوظائف اليدوية مثل تحليل البيانات وتتبع مؤشراتها والتى تتم عن طريق البشر.

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"صدى البلد":للذكاء الاصطناعى دور فعال فى مكافحة الفساد لانه يعمل على فصل المواطن عن مقدم الخدمة وتكون التطبيقات الالكترونية هى التعامل المباشر ومن خلالها تتم كافة العمليات الخدمية.

وتابع أبو زيد: ولذلك تتجه كافة دول العالم وخاصة مصر على استخدام الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى عمليات التحول الرقمى وميكنة الخدمات لتقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم فى زيادة الانتاجية والاعلاء من رضاء المواطنين للوصول الى تطبيق مفوم السعادة الاقتصادية.





ولفت إلى أن هناك بعض التحديات التى من الممكن مواجهتها مع تطبيق الذكاء الاصطناعى وهى ان تطبيق الذكاء الاصطناعى سيؤثر على اختفاء الكثير من الوظائف وبالتالى سيكون هناك نوع من انواع الدفاع او التعطيل فى تطبيقه بالاضافة الى الاحتياج الى تدريب وتأهيل المتعاملين مع تطبيقات الذكاء الاصطناعى ليكونوا قادرين على تحقيق الاهداف المنشودة منه ولذلك لابد من العمل اولا على خلق كوادر مؤهلة تستطيع العمل على تلك البرامج التقنية بكفاءة وفعالية.