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رياضة

نادي النصر يستعيد جهود إبراهيم الغزال

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
استعاد نادي النصر جهود لاعبه السابق ابراهيم الغزال بعدما وقع على عقود انضمامه للنصر قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بشهر يناير بساعات قليلة لدعم خط هجوم الفريق استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

ووقع الغزال للنصر لمدة ثلاثة مواسم ونصف وانهي الجهاز الإداري إجراءات قيده في قائمة الفريق باتحاد الكرة، وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق تحت قيادة سيد عيد للاستعداد للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويلعب ابراهيم الغزال في مركز راس الحربة وهو من ناشئين نادي الزمالك قبل أن ينضم للنصر في موسم 2014 /2015 ولعب لفريق كوكاكولا والجونة كما خاض فترة احتراف بنادي الروضة السعودي وهو من مواليد 1994 .

ويستعد فريق النصر لمواجهة منتخب السويس يوم الاثنين الموافق 10 فبراير في الجولة الرابعة عشر من خلال خوض مباراتين وديتين أمام البنك الاهلي يوم الاحد القادم والداخلية يوم الأربعاء، ويحتل النصر المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة.
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