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مرأة

لو هتقابلي العريس أول مرة.. ٣ نصائح اتبعيها فورا

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
المقابلة الأولى هي أكثر المقابلات صعوبة، فهي مليئة بالتوتر والقلق.

قدمت ريهام الهواري خبيرة الاتيكيت نصائح للعروس يجب اتباعها في اللقاء الأول، وذلك خلال لقائها مع رضوى الشربيني في برنامج هي وبس.

الاستعداد النفسي
يجب أن تتخلص الفتاة من كل ما ينتابها من توتر وقلق، والتخلص من الدوافع الهجومية والإتسام بالهدوء، وعدم ربط الأحداث ببعضها.

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اختيار ملابس مناسبة
الانطباعات الأولى تدوم، لذلك يجب اختيار الملابس المناسبة لهذا اللقاء الأول بين الشاب وعائلته، والتي من المهم أن تكون مريحة وغير مبتذلة.

المكياج
يجب أن تكون الفتاة غير مبتذلة، ولا تضع أدوات تجميلية صارخة، يجب أن تضع القليل وان تكون بشرتها طبيعية.

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