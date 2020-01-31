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رياضة

التذاكر في السفارة.. 500 مشجع لـ الأهلي في مباراة الهلال

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الاجتماع الفني الخاص بمباراة الهلال السوداني، شهد الاتفاق على تخصيص مدرج لجماهير الأهلي يسع خمسمائة متفرج في ملعب الجوهرة، الذي يحتضن اللقاء.

وأضاف أن السفارة المصرية ستتولى عملية توزيع التذاكر على جماهير الأهلي الموجودة في السودان.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غد السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بـ9 نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي، أخيرًا، بنقطة واحدة.

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