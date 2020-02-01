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ملفات

مطالبة حقوقية بالنظر في قانون الحبس الاحتياطي.. القومي لحقوق الإنسان يطالب بإجراء تغيير.. داليا زيادة تناشد النواب تعديله قبل انتهاء دور الانعقاد

السبت 01/فبراير/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
  • داليا زيادة تناشد النواب: يجب تعديل قانون الحبس الاحتياطي قبل انتهاء الانعقاد الأخير
  • القومي لحقوق الإنسان يطالب بإجراء تعديلات على الحبس الاحتياطي
  • أبو سعدة: الحبس الاحتياطي لحماية التحقيقات والحفاظ على الأدلة

طالب العديد من أعضاء مجلس النواب والحقوقيين  وبعض القوى السياسية، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، خاصة التي تتعلق بشأن مواد قانون الحبس الاحتياطي.

وفي هذا السياق، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن قانون الحبس الاحتياطي من المشاكل القديمة في القانون المصري.

وأكدت داليا زيادة، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه على الرغم من أن هناك إجراءات تمت على هذا القانون في العشرين سنة الأخيرة، إلا أنه ما زال يتناقض مع نصوص الدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تفترض أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات، بعد أن يكون
مر بكل درجات التقاضي المتاحة، واستمتع بالحق الكامل في الدفاع عن نفسه أمام قاضيه الطبيعي.

وأضافت أن قانون الحبس الاحتياطي المصري يتناقض مع مبادئ احترام الحرية الفردية، نظرا لارتباطه بمشكلة أخرى، هي بطء إجراءات التقاضي وغياب العدالة الناجزة في كثير من القضايا، مما جعل الحبس الاحتياطي يتحول من مجرد إجراء احترازي محدود بزمن معين هو خمسة عشر
يومًا تجدد لخمسة وأربعين يومًا بحد أقصى، وقضايا ذات ظروف معينة تحمل درجة خطورة عالية على حياة الأفراد.

وأشارت إلى أن هناك من قضوا مددا طويلة جدا في الحبس الاحتياطي، تقارب أو تجاوز في بعض الأحيان مدد العقوبة المقررة بالنسبة للتهمة الموجهة لهم، لهذا سيكون أمرا طيبا لو تم تعديل القانون بالفعل، قبل انتهاء مدة البرلمان الحالي، خصوصا أن أعضاء البرلمان ينظرون هذا
الملف فعلًا منذ عام 2017.

 بينما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل عام، في تقاريره السنوية، بإجراء تعديلات على الحبس الاحتياطي، وشدد المجلس أيضا على ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإذاعة في الدستور، بشكل يجعله متسقًا مع الدستور ومنسجمًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حرية الرأي والتعبير.

من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحبس الاحتياطي فقط يعتبر حماية للتحقيقات والحفاظ على الأدلة من العبث، أو التأثير على الشهود وفى نفس الوقت لدينا قاعدة أن المتهم بريء، حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة وهو ما نطلق عليه
قرينة البراءة.

وطالب حافظ أبو سعدة بأخذ تدابير أخرى غير الحبس الاحتياطي وأن تكون وجوبية مثل الضمان المالي والضمان الشخصي والمنع من السفر.
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