أهالي الوراق يستغيثون من انتشار القمامة

أرسل القارئ جرجس حنا شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار القمامة والأغنام بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.





وقال جرجس حنا فى رسالته: "نحن سكان الوراق نعاني من انتشار الخرفان فى الشارع وسط القمامة بمنطقة الملف بحى الوراق، مما يعيق حركة السير والمرور بالطريق العمومى ويتسبب ذلك في تكدس مروري".





وطالب جرجس حنا المسؤلين بحل هذه المشكلة رئفة باهالي المنطقة.





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