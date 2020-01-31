AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي الوراق يستغيثون من انتشار القمامة

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:07 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ جرجس حنا شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار القمامة والأغنام بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

وقال جرجس حنا فى رسالته: "نحن سكان الوراق نعاني من انتشار الخرفان فى الشارع وسط القمامة بمنطقة الملف بحى الوراق، مما يعيق حركة السير والمرور بالطريق العمومى ويتسبب ذلك في تكدس مروري".

وطالب جرجس حنا المسؤلين بحل هذه المشكلة رئفة باهالي المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي عزبة النخيل بالقاهرة يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

أهالي كفر طهرمس يستغيثون من انتشار القمامة

أهالي إمبابة يشكون من تراكم القمامة وتهالك طبقة الإسفلت

انتشار الباعة الجائلين بحى روض الفرج.. والأهالى يستغيثون

أهالي شارع عرب العيايدة التابعة لمحافظة القليوبية يشكون من انتشار القمامة

محول الكهرباء متهالك.. أهالى كفر الجندى بالشرقية يستغيثون: ارحمونا

ترشيحاتنا

حقيقة رفضهن ممارسة الرذيلة.. الأب المتهم بطرد بناته بالدقهلية : بحاول أربي بناتي كويس

بسبب مباراة مصر.. عقوبة قاسية من الاتحاد الإفريقي لليد ضد تونس

مدرب الهلال السعودي: صافرة حكم اللقاء أنقذتنا

وداعا لآلام القولون.. 8 مشروبات طبيعية تخلصك من مشاكله نهائيا

سيارات فاخرة للبيع في مزاد جمرك مطار القاهرة فبراير القادم.. صور

شطة يحذر الأهلي والهلال: مش عايزين ضرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغريم قائد سيارة 100 جنيه إسترليني بسبب نوبة عطس.. صور

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

هنا يرقد جثمان الطفلة ضحية الختان بأسيوط .. صور