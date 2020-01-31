تعرف على أسعار عمرة رمضان لهذا العام .. فيديو

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة ذلك العام تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه كون الرحلات للسعودية دائما عبارة عن برامج اقتصادية بالدرجة الأولى.





وأضاف عبر مداخلة خاصية "الفيديو كول "لـ برنامج "اليوم" والذي يذاع علي فضائيه "دي ام سي" ، أنه من المتوقع ارتفاع عدد المصريين الذين يفضلون قضاء طيلة شهر رمضان في المملكة، في ذلك العام.

وأكد: أن شركات السياحة المصرية، تحرص على إعداد البرامج السياحية بشكل مبكر، حتى تكون أسعار الخدمات مقبولة لدى المصريين وليست مرتفعة.





وتابع: ان اسعار العمرة خارج موسم رمضان 15 الف جنيه، وان سبب ارتفاع العمرة في رمضان انها تتعادل مع موسم الحج في ارتفاع تكلفة الخدمات في المملكة.





وأكد أن الوزارة اتخذت احتياطاتها بالتعاون مع المملكة عند استقبال المعتمرين ، وأن مجموعات العمل الطبية في المطارات تعمل بشكل مكثف لتجنب أي إصابات بفيروس كورونا.