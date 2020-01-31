45 لاعبا فى انتقالات الشتاء بـ مجموعة الصعيد

مع غلق باب الانتقالات الشتوية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.. شهدت مجموعة الصعيد لدورى الدرجة الثانية العديد من الانتقالات بين الأندية.





الأندية سعت خلال تلك الانتقالات على دعم صفوفها أملا فى استمرار المنافسة على المراكز ومنها من حاول لحاق نفسه للهروب من منطقة الخطر والابتعاد عن منطقة شبح الهبوط للدرجة الثالثة.





وجاءت الانتقالات كالتالى :





فريق البنك الأهلي:





١-محمد ناجح لاعب الداخلية

٢-أحمد عجلة لاعب بتروجيت

٣-أحمد عبدالسيد لاعب جولدى





فريق الألومنيوم :

١-ماهر العشرى مهاجم منتخب السويس

٢-فوزى تريكة صانع العاب البنك الأهلي

٣-أبراهيم عبدالعزيز لاعب قنا والجونة





فريق بني سويف :

١-محمود عبدالعاطي مهاجم الرجاء

٢-محمد أشرف مهاجم الترسانة السابق

٣-أحمد العباسي مدافع الألومنيوم وبيلا





فريق شبان قنا :

١-فاروق خالد لاعب النصر للتعدين والاتحاد والداخلية

٢-مصطفي كوكو مهاجم العاب دمنهور

٣-محمد مجدى لاعب سمنود السابق

٤-محمود عوض لاعب الوليدية السابق

٥-أحمد سمير لاعب قنا وكفر الشيخ وديروط

٦-شهاب شفيق مهاجم الجزيرة مطروح

٧-الإفوارى إنج أكا لاعب الوسط المدافع





فريق تيلفونات بني سويف :





١-أحمد شحاته لاعب أبوقير للاسمده السابق

٢-أحمد حسن سامبا لاعب الألومنيوم والشرطة المطروحى

٣-محمد كارم مهاجم بترول أسيوط





فريق الأعلاميين :





١-مهدى صبحي مهاجم المريخ البورسعيدى

٢-المهاجم الموريتانى أحمد سالم

٣-سيد شيبه لاعب فريق بيلا

٤-محمد محسن لاعب المريخ البورسعيدى

٥-زياد ياسر لاعب مالية كفر الزيات





فريق بترول أسيوط :





١-مصطفي كازلوف لاعب المنيا وبترول السابق

٢-خالد مايز لاعب فريق الأعلاميين

٣-أحمد صبحي لاعب الوليديه

٤-اللاعب الغانى كوامى ايو لاعب فريق ابوتيج





فريق سوهاج :

١-المهاجم الايفوارى يعقوبا كمارا

٢-أسامه رجب مدافع فريق انبي والجونه

٣-إسلام فتحي مهاجم فريق الترسانه





فريق المنيا :

١-محمود المنشاوى مدافع الألومنيوم والسويس

٢-أحمد أشرف مهاجم اتحاد الشرطة

٣-محمد علي صادق مهاجم فريق بني سويف





فريق الفيوم :

١-محمود عرفات مهاجم فريق كوكاكولا

٢-علي عفيفي مهاجم فريق الأوليمبي





فريق ديروط :

١-سايكو لاعب فريق المنيا السابق

٢-محمد فوزى لاعب فريق اطسا

٣-عبدالله ميسي اعاره 6 شهور من التليفونات

٤-أحمد تيمور لاعب فريق الفيوم السابق





فريق طهطا :





١-عبدالرحمن الشافعى مهاجم فريق أبوتيج

٢-رامى جمال لاعب وسط الداخلية

٣-عمرو خالد لاعب وسط الشرقية

٤-محمود عبد السلام لاعب نادي بنها



