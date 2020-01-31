الدوري الإسباني| برشلونة يتعاقد مع موهبة برازيلية

أعلن نادي برشلونة، منذ قليل عن تعاقده مع الشاب ماتيوس فيرنانديز سيكيرا لاعب بالميراس البرازيلي، في الميركاتو الشتوي الحالي، وبحسب البيان الرسمي، الذي نشره النادي على موقعه الإلكتروني، فإن ماتيوس سينضم لصفوف البلوجرانا في 1 يوليو عام 2020 الجاري.





وأضاف البيان، أن تكلفة الصفقة 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمتغيرات، وسيوقع اللاعب على عقدا ممتد لخمس مواسم، وحتى نهاية موسم 2024-2025، مع شرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو.





ويلعب ماتيوس في مركز خط الوسط الدفاعي، ويتمتع بقدرة دفاعية كبيرة، بجانب خروجه بالكرة من الخلف إلى الأمام، ويبلغ طوله 1.83 مترا، ولديه قدرة كبيرة على استعادة الكرة، ويجيد استخدام ساقه اليمنى.