مضمونة ورخيصة في المنزل.. سر طريقة عمل النوتيلا

تعتبر النوتيلا من أجمل وأطعم الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار، كما تدخل في عمل العديد من الوصفات في المنزل، لكنها تعتبر مكلفة، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي، أسهل وأرخص طريقة لعمل النوتيلا في المنزل.





مكونات النوتيلا:





نصف كوب لبن كامل الدسم.

2 باكو نسكافيه بندق، أو 100 جرام بندق محمص مطحون كالمعجون.

ملعقة كبيرة روح البندق.

كوب سكر ناعم الحبيبات.

كوب شيكولاتة مبشورة نوع فاخر.

كوب لبن أو كريمة.

كوب لبن بودر.

كوب إلا ربع كريم شانتيه خالي السكر.

نص كوب كاكاو نسكويك أو من كاكاو مطاحن البن.

كوب ونصف زيت نباتي فاخر.

طريقة عمل النوتيلا-





نضع نصف كوب اللبن على النار، ونضيف له النسكافيه وروح البندق والسكر الناعم ونقلب حتى ذوبان الخليط تماما وعند بدء الغليان نرفع الحلة من على النار ونضيف الشوكولاتة المبشورة ونتركها تذوب مع التقليب الجيد.





ثم نترك الخليط يبرد ويصبح دافئا، وفى الخلاط نضع اللبن أو الكريمة، مع اللبن البودرة والكاكاو والكريم شانتيه، ونضرب جيدا، ثم نضيف خليط اللبن والشوكولاتة ونستمر بالضرب جيدا.





وأخيرا نضيف الزيت تدريجيا، حتى نحصل على القوام المناسب، ثم نحفظ النوتيلا في برطمانات معقمة ومحكمة الغلق، وندخلها الثلاجة لتجمد قليلا، ثم تقدم بعدها.