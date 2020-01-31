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جراح مصري عالمي معلنا إنشاء مستشفى خيري بالمجان: الجنة ليها ضريبة

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:25 م
الدكتور كريم أبو
الدكتور كريم أبو المجد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور كريم أبو المجد رئيس جهاز جراحات الجهاز الهضمى والأمعاء بمستشفى كليفلاند الأمريكية، أنه تم تكريمه من قبل الجمعية الأمريكية للعيوب الخلقية بالأمعاء، وذلك  تقديرا  لجهوده فى علاج لمرض أحد العيوب الخلقية للأمعاء. 

وأعلن  أبو المجد خلال حلقة اليوم من برنامج « مصر تستطيع»، المذاع على «دي ام سي»؛ ويقدمه « أحمد فايق»، أنه أوشك على الانتهاء من مستشفى خيري تماما لعلاج المصريين كبارا وصغار بالمجان، علاوة على  تدريب الجراحين المصريين الشباب حديث التخرج؛ مرددا: « في القريب العاجل سوف يتم الإعلان عن مكان واسم المستشفى ». 

وأشار أبو المجد، أن حلم حياته إنشاء هذه المستشفى بعد النجاح الكبير الذي حققه في الولايات المتحدة والخارج؛ قائلا: « في المرحلة الأخيرة في حياتي أهل بلدي أولا بيا .. وأنا هضحى بكل الأموال التي نتمتع بها».

وتابع أبو المجد: « الجنة ليها ضريبة ولازم أضحى عشان أهل بلدي ». 
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