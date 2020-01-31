وداعا لآلام القولون.. 8 مشروبات طبيعية تخلصك من مشاكله نهائيا

انتشرت مشاكل القولون بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ولا توجد سنا معينة للإصابة بآلام القولون، ومن أكثر الأعراض التي تنذر بالإصابة بمشكلة في القولون هي الغازات بالبطن التي تسبب شعورا بالانتفاخ والتعب.





ولكون مشاكل القولون باتت من أبرز أسباب الشكوى لقطاع عريض من الأشخاص، كشف موقع "bold sky " الهندي عن أبرز المشروبات الطبيعية للتخلص من آلام القولون ، وتشمل:

- الزنجبيل.. يعتبر من العلاجات السحرية لمشاكل المعدة و القلب و القولون فإذا كنت تشعر بالانتفاخ؛ فجرب تناول الزنجبيل بالنعناع أو الليمون





- الحبة السوداء.. تعد نباتا رائعا، ليس فقط لالتهاب القولون، لكن ايضا تهدئ المغص.





- العسل .. أثبتت الدراسات أنه يعالج التهاب القولون كما أنه يقوى الكبد فإذا كنت مصابا بالتهاب القولون؛ استخدم العسل للتحلية سواء الحبة السوداء أو الزنجبيل أو اى عشب وضع عليه عسلا.





- اليانسون.. يساهم في تهدئة الأعصاب والمزاج، ويعد مصدرا مهما لتخفيف أعراض القولون.





- الحلبة.. تخلص القولون من المخاط الزائد وتساعد في عملية الإخراج، وينصح بها في علاج مرضى القولون العصبي.





- الكراوية.. تعتبر عشبا ﻣﻌروفا ومشهورا ﺑﺎﺳتخدامه ﻛﻣﺿﺎد للانتفاخ، وﯾﺳﺎهم ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن آلام اﻟﻘوﻟون اﻟﻌﺻﺑﻲ.





- ﻣﻐﻠﻲ ﺑذور اﻟﺷﻣر.. يساهم ﻓﻲ ﺗﺳﻛﯾن وﺗﻠطﯾف اﻟﻘوﻟون واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ آلام ﺣرﻛﺔ ﺟدرانه.