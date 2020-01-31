هيثم الحاج علي: دعم الإعلام المصري لـ معرض القاهرة للكتاب ساهم في نجاحه

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الدعم الذي تقدمه الصحافة المصرية، من خلال تواجدها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتغطية الأحداث الثقافية والفنية، ومتابعة كافة أنشطة المعرض، هو ما جعل الإقبال الجماهيري بهذا الشكل الكبير، مشيرًا إلى وجود زحام شديد في معرض القاهرة للكتاب خاصة اليوم الجمعة.





جاء ذلك خلال ندوة "الصحافة والقوى الناعمة" بقاعة ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب غي دورته الـ51، بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعلي حسن، رئيس تحرير الشرق الأوسط وأدار الحوار الزميل الصحفى حسين متولي، وكان في مقدمة الحضور بجانب الصحفيين والإعلاميين الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة.





وأضاف "الحاج علي"، أن "دعم الإعلام هو ما أحدث هذه النقلة، وهو ما جعل الإقبال على المعرض بهذا الشكل وبطبيعة الحال هو ما جعلنا نقول أن المعرض الناجح".