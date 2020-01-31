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ديني

الصوفية تفتتح مولد السيدة نفيسة

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:01 م
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
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محمود ضاحي
افتتحت الطرق الصوفية مولد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتستمر الاحتفالات حتى يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير، فيما توافد مريدو الطرق الصوفية لنصب خيامهم وتقديم المأكل والمشرب لزوار المولد.

وتزين مسجد السيدة نفيسة بالأنوار فيما انتشر بائعو حلوى المولد بميدان السيدة، كما تزين ضريح السيدة وسط انتشار حلقات الذكر داخل المسجد.

 وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف أصدرت تعليماتها للعاملين بمسجد السيدة نفيسة بضرورة التواجد المستمر خلال أيام المولد، وإلغاء الإجازات حافظا على المسجد.

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