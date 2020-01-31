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فن

ربنا يرزقني بنونو حلو زيك.. زوجة رامي جمال توجه رسالة رومانسية له

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:18 م
رامى جمال وزوجته
رامى جمال وزوجته ناريمان
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محمد بدران
نشرت الفنانة ناريمان، صورة، تجمعها بزوجها المطرب والملحن رامى جمال، عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت على الصورة: "حبيبى اللى انا وهوا زى اى زوجين، بنتخانق، ونزعل، بس دايما فى ضهر بعض، وساندين بعض، ربنا يكتبلك الخير ويوفقك، ويكتبلك كل حاجة حلوة، على قد صبرك وتعبك".

واضافت "ربنا يرزقنى منك فى يوم من الأيام بـ نونو حلو زيك واشوفك احلى اب فى الدنيا وعلى اد ما بعتبرك انت ابنى بس ميمنعش يبقى عندى اتنين رامى وربنا معايا😂😂😂😂".

ويستعد رامي جمال الآن لطرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة المقبلة، بعد ألبوم "ليالينا" عام 2018.

وكان رامي جمال أعلن في نهاية عام 2019 عن إصابته بمرض البهاق الذي جعله يفكر في قرار الاعتزال، ولكنه تراجع بعد دعم جمهوره ونجوم الوطن العربي له.

ربنا يرزقني بنونو حلو زيك.. زوجة رامي جمال توجه رسالة رومانسية له
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