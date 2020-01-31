استشاري طب نفسي: مصر فى المرتبة الـ 26 عالميا في معدل العنف والجريمة..فيديو

قال الدكتور محمد حمودة استشاري الطب النفسي، إن مصر فى المستوى الـ 26 عالميا في العنف والجريمة.





وأضاف الدكتور محمد حمودة خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن كانت هناك بيانات صادرة من وزارة الداخلية عام 2017 تفيد بزيادة معدل القتل العمد لنسبة 130 % و 350 % زيادة فى معدل السرقة بالإكراه.





وتابع استشاري الطب النفسي، أن هناك 95 ألف مواطن بمصر مسجلون خطر.





وأوضح الدكتور محمد حمودة، أن البيئة من العوامل التي تغذي وتزيد العنف لدي الأشخاص، مضيفا أن الطب النفسي الشرعي يكشف ما إذا كان مرتكب الجريمة مريضا نفسيا أم لا.





وأشار إلى أن، طريقة التعبير عن العنف لدي الرجال أصعب بكثير عن المرأة، موضحا أن بعض الجرائم سببها دوافع نفسية وليس مرضا نفسيا.