جامعة حلوان فى اسبوع.. مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية... دورات للعزف والغناء..حملة للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب

طب حلوان تعلن عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية

جامعة حلوان تنظم دورات عزف وغناء دورات تدريبية بكلية التربية الموسيقية بالزمالك

اتحاد طلاب جامعة حلوان : حملة للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب





بدأت الجامعات بإعلان بعض المسابقات والأنشطة الطلابية بإجازة نصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات المصرية للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.



وأعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن مسابقة فى تصوير الاماكن الاثرية بمصر باستخدام الهاتف المحمول، دعما لزيارة الاكاكن الاثرية والتعرف على حضارة مصر العريقة وتاريخها.

وأوضح الاتحاد أن شروط المسابقة

١- عدم استخدام الفلاتر والتعديلات على الصورة

٢- المشاركة بالصورة الاصلية مع ذكر اسم المكان الملتقط به الصورة

٣-عدم وحود توقيع شخصى على الصور



وأشار إلى أن آخر موعد لتسليم صور المسابقة يوم 31 يناير 2020.



وأعلنت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك عن فتح باب التقديم لعدد من الدورات التدريبيه المختلفة التي تقام بالكليه كل ٣ أشهر، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور كرم ملاك عميد الكلية وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور هيثم نظمي مدير المركز.





تأتي هذه الدورات في إطار دور الكلية المجتمعي لتقديم الخدمات التعليمية والفنية المختلفة التي تساهم في إثراء الروح والوجدان حيث تعد الموسيقى رافدا هاما من روافد إشعار الفرد بالسعادة والبهجة والسرور والانسجام النفسي والروحى، وتساعده على تنظيم عواطفه والاسترخاء.







وتتضمن هذه الدورات العزف على جميع الآلات الموسيقية ودورات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورات هندسه الصوت ، وتعليم موسيقى الجاز، وتعليم الدرامز مع الفنان العالمي أحمد ربيع، ودورات دار العود وبيت الغناء، واستديو التسجيلات الصوتيه، وتدريس مناهج كلية ترينتي Trinity college التابعة الملكة المتحده البريطانية.

أعلن على سيد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ان الجامعة تستعد لتنفيذ مؤتمر وحملة للصحة النفسية للطلاب عن طريق عمل محاضرات بمشاركة بعض الشخصيات الناجحة الشهيرة لتوعية الطلاب بتجاربهم ،بالاضافة الى عمل الجامعة على تجهيز عدة عيادات نفسية بالجامعة.







وأشار سيد إلى أن الحملة ستكون عن طريق مقرات متنقلة داخل الجامعة للعمل على حصر الطلاب المحتاجين للدعم النفسى وارشادهم الى العيادات ، وذالك بمساعدة اساتذة وطلاب من علم النفس بالجامعة.

بالإضافة الى تطوع العديد من طلاب الطب والتمريض والخدمة الاجتماعية وقسم علم النفس بكلية الاداب، وذالك بعد خضوعهم للعديد من دورات التدريب فى مجال الصحة النفسية.