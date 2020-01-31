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محافظات

شاهد.. صورة نادرة للقاهرة حينما كانت أجمل مدن العالم

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:01 م
القاهرة
القاهرة
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عبد العزيز جمال

حصل موقع صدى البلد على صورة نادرة التقطت بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.


هذه الصورة ترجع إلى عام 1931 وتم التقاطها بواسطة مُصوّر إيطالي جاء إلي مصر ليَتفقّد أجمل مدينة في العالم في هذا الوقت.


جدير بالذكر أن القاهرة فازت عامي 1925 و1948 بجائزة أجل مدن العالم، وكان يضرب بها المثل في النظافة والرقي والتخطيط والتنسيق على مستوى العالم.


وكانت القاهرة ساحرة الجمال حينها فقد كانت تمتلك حداثة باريس وسحر فيينا وعراقة أسطنبول كما قال عنها أحد الرحالة الأوربيين قديمًا.


الجائزة كانت عبارة عن ثلاث كئوس من الذهب يصل وزنهم إلى 54 كيلو ذهب صافي، موجودين الآن بمتحف المجوهرات الملكية.


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شاهد.. صورة نادرة للقاهرة حينما كانت أجمل مدن العالم
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