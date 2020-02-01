مات فجأة خلال الاجتماع.. عميد معهد لغات المنيا يفجع جامعة عين شمس..الوقاية خير من العلاج.. طرق تمنع إصابتك بفيروس كورونا.. تعليق صفوت العالم على حكم حظر النقاب في جامعة القاهرة

قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة يجب احترامه وهذه دعوة مقدمة من رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور جابر جاد نصار استند فيها على أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة.

وأضاف العالم خلال تصريحات لـ صدي البلد ان بعض المهن يجب أن تلتزم بزى معين وحرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد المواطن بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة ، وهذا مما يؤدي الي سهولة توصيل رسالتها، وهو ما أكدته المحكمة فى حيثياتها، خاصة ان المهن التعليمية تحتاج الى التواصل بشكل مباشر ومعرفة تفاصيل النطق من أساتذة الجامعات الي الطلاب ولابد من الاتصال وجه لوجه لأن النقاب يعوق وصل الصوت بشكل سليم ولابد من اتصال مباشر دائما بين الطالب والدكتور الجامعي ومعرفة شخصيا وهذا يؤثر علي العملية التعليمية وموضحا أن النقاب جزء من قناعاته واتجاهاته وفكره أيضا.

وأكد أن الحرية الشخصية مكفولة لدى الجميع وفقا للقانون والدستور ولكن من حق الطالب أن يطلع على كل انطباعات الأستاذ أثناء العملية التعليمية، وهذا الانطباع لا يتوفر في حال ارتداء النقاب.





كانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.





وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد المواطن بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.





وأشارت إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال «يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة».





وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.





وأوضحت المحكمة أن القانون ألزمهم بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.





وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.



