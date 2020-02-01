مات فجأة خلال الاجتماع.. عميد معهد لغات المنيا يفجع جامعة عين شمس..الوقاية خير من العلاج.. طرق تمنع إصابتك بفيروس كورونا.. تعليق صفوت العالم على حكم حظر النقاب في جامعة القاهرة

_مات فجأة خلال الاجتماع.. عميد معهد لغات المنيا يفجع جامعة عين شمس
_الوقاية خير من العلاج.. طرق تمنع إصابتك بفيروس كورونا
_الحرية ليست مطلقة.. تعليق صفوت العالم على حكم حظر النقاب في جامعة القاهرة
_كلية تربية نوعية عين شمس تستعد لـ مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي
توفي الدكتور صالح رمضان بكلية الآداب جامعة سوهاج وعميد معهد اللغات في المنيا وعضو اللجنة العلمية الدائمة للترقيات، أثناء حضوره اجتماع اللجنة العلمية الدائمة للترقيات في كلية الألسن جامعة عين شمس .
وكشف مصدر مسؤول من داخل الاجتماع في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ملابسات الوفاة قائلا: "أثناء سير الاجتماع خرج الدكتور صالح شعر الدكتور صالح بحالة من الإعياء اضطر إلى مغادرة قاعة الاجتماع، وبمجرد خروجه من القاعة سقط على الأرض فاقدًا وعيه.
وأشار المصدر إلى أنه بمجرد سقوطه على الأرض حرص زملائه على نقله إلى مستشفى عين شمس التخصصي لكنه توفى حين وصوله المستشفى وفارق الحياة.
يذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ذهب إلى المستشفى للاطمئنان على سهولة إجراءات وخروج تصريح الدفن.
أكدت الدكتورة فاتن الصعيدي رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس توفير جميع سبل الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا للحد من انتقاله أو انتشاره، عن طريق التوعية بين الطلاب في كلية الطب وايضا المستشفيات الخاصة بالجامعة وتوعية الأطباء في المستشفيات.
وأضافت الصعيدي خلال تصريحاتها لـصدي البلد أنهى لابد من عدم المخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب مصافحة الأفراد وتجنب لمس الأنف والعينين من التعامل مع الحيوانات الميتة أو اللحوم وحيوانات البحر غير المطهوة، وعدم التقبيل، مشيرا إلى أن كل ذلك يساعد في قلة التعرض للمرض القاتل وإذا حدثت الإصابة يتم علاج الأعراض بالدرجة الأولى والراحة، وبشراب سوائل بكثرة مع بعض الأدوية التي تساعد في مقاومة الجسم. قائلا"الوقاية خير من العلاج ".
وفيروس كورونا هو فيروس من سلالة جديدة من فيروس كورونا الذى تم التعرف عليه فى بعض حالات الالتهاب الرئوى بولاية ووهان بالصين وهى مجموعة من الفيروسات التى تصيب الإنسان وتكون أعراضه مشابهة لأدوار البرد العادى مثل صداع، سيلان الأنف، حمى، سعال، ضيق فى التنفس، الالتهاب الرئوى وتصل إلىما يسمى بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة SARS أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة MERS ولا يوجد له علاج أو لقاح محدد حتى الآن.
ويمكن اتباع بعض الإرشادات التالية للوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس منها الحرص على غسل اليدين، تجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين قدر المستطاع، ارتداء الكمامات فى أماكن الازدحام وخاصة أثناء الحج والعمرة، والحفاظ على النظافة العامة، وتجنب التعامل مع المرضى.
قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة يجب احترامه وهذه دعوة مقدمة من رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور جابر جاد نصار استند فيها على أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة.
وأضاف العالم خلال تصريحات لـ صدي البلد ان بعض المهن يجب أن تلتزم بزى معين وحرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد المواطن بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة ، وهذا مما يؤدي الي سهولة توصيل رسالتها، وهو ما أكدته المحكمة فى حيثياتها، خاصة ان المهن التعليمية تحتاج الى التواصل بشكل مباشر ومعرفة تفاصيل النطق من أساتذة الجامعات الي الطلاب ولابد من الاتصال وجه لوجه لأن النقاب يعوق وصل الصوت بشكل سليم ولابد من اتصال مباشر دائما بين الطالب والدكتور الجامعي ومعرفة شخصيا وهذا يؤثر علي العملية التعليمية وموضحا أن النقاب جزء من قناعاته واتجاهاته وفكره أيضا.
وأكد أن الحرية الشخصية مكفولة لدى الجميع وفقا للقانون والدستور ولكن من حق الطالب أن يطلع على كل انطباعات الأستاذ أثناء العملية التعليمية، وهذا الانطباع لا يتوفر في حال ارتداء النقاب.
كانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد المواطن بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأشارت إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال «يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة».
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.
وأوضحت المحكمة أن القانون ألزمهم بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.
قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس ان الكلية تستعد لتنظم المؤتمر العلمى السابع والعلمى الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي" تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من 25 إلى 27 من فبراير 2020 بمدينة الغردقة.
وأكد الدكتور السيد لـ صدي البلد أهمية الإبداع والتكنولوجيا وعلاقتهما بمجالات التعليم النوعي وتقديم رؤية إبداعية مستقبلية للتعليم تواكب العصر وترتبط بالإبداع والتكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب الإبداعية والتكنولوجية فى مجال التعليم النوعي وغيرها الكثير.
وأضاف عميد كلية تربية نوعية أن المؤتمر يتضمن 6 محاور, أما المحور الأول بعنوان (التربية الموسيقية) دور التكنولوجيا في انتشار الموسيقى,الموسيقى وتحفيز التفكير،الاصالة الموسيقية وتنمية الابداع ،الابداع الموسيقي وتحفيز العقل الثورة الرقمية في الموسيقي
أما المحور الثاني بعنوان ،"الاقتصاد المنزلي " وتشمل التكنولوجيا في مجال التغذية والملابس وإدارة المنزل ودور التغذية العلاجية في علاج المشكلات المجتمعية وفنون الملابس والتطريز والإبداع في مجالات المسكن والغذاء ومستحدثات إدارة المنزل والمؤسسات.
أما المحور الثالث، "بعنوان التربية الفنية " وتشمل الإبداع في مجال الفن التشكيلي والإبداع والابتكار في مجال الفنون والزخرفة وإبداع واستخدام التكنولوجيا المرئية في مجال طباعة المنسوجات الإبداع الفني ومستحدثات التكنولوجيا في مجال المعادن ومهارات الابتكارية في مجال النسيج اليدوي.
أما المحور الرابع، بعنوان "الإعلام التربوي "ويشمل الكتابة الصحفية ما بين الإبداع والتكنولوجيا وأيضا الإبداع في الإخراج الصحفي والابتكار في مجالات الصحافة والإذاعة المدرسية والاهتمام بمسرح الطفل ما بين الإبداع والتمثيل والإبداع والابتكار في مسرحة المناهج.
أما المحور الخامس، بعنوان "تكنولوجيا التعليم" ويشمل تصميم الإبداعي في بحوث تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التعليم وأصالة موضوعاته وأيضا دور المستحدثات التكنولوجية في تنمية الإبداع وإتاحة تكنولوجيا التعليم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية إبداعاتهم ومرونة المواقع الإلكترونية في الكشف عن المواهب والإبداع في تكنولوجيا التعليم.
أما المحور السادس، بعنوان"العلوم التربوية والنفسية والتربية الخاصة " الإبداع والتكنولوجيا ودورهما في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ودور التكنولوجيا في تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة ودوري المستحدثات التكنولوجية في تنمية الإبداع لدى ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا دور التكنولوجيا في تقديم حلول لعلاج مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة والكشف عن المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أعلن السيد عن أهداف المؤتمر الذي تنظمه الكلية وهي إلقاء الضوء علي أهمية الإبداع والتكنولوجيا وعلاقتهما بمجالات التعليم النوعي وتقديم رؤية إبداعية مستقبلية في التعليم تواكب العصر وترتبط بالابداع والتكنولوجيا والسعي الحقيقي للحاق بركب التعليم المتطور وأيضا أهمية الإبداع والتكنولوجيا ودورهما في تنمية قدرات أساتذة وخريجي التعليم النوعي وربط الإبداع والتكنولوجيا بالتعليم النوعي مع تبادل التجارب والخبرات الإبداعية والتكنولوجية في تخصصات التعليم النوعي.