AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تستغني عنه بعد الآن .. 10 فوائد خارقة للخيار أبرزها خسارة الوزن

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:43 م
10 فوائد خارقة للخيار
10 فوائد خارقة للخيار
Advertisements
رضوى حسام
يحتوي الخيار على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بكثير من الفوائد، كما يعمل الخيار على حماية الجسم من العديد من الأمراض الخطيرة، نشر موقع "  health line  " فوائد خارقة للخيار، وتشمل : 


- تستخدم شرائح الخيار، للتخلص من رائحة الفم الكريهة من خلال القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة  مع القضاء على الميكروبات الأخرى.


-يحتوى الخيار على إنزيم يسمى "إسبسين"، والذي يحسِّن من عملية الهضم، ويساعد الجسم على امتصاص البروتين بشكل مناسب.


-وكما يحتوى الخيار على البكتين الذى يساعد على علاج الإمساك، والتهاب المعدة ، والقرحة و اضطرابات الجهاز الهضمى الأخرى.


-يعتبر الخيار غني بكمية مرتفعة من المغنيسيوم والألياف والبوتاسيوم، الذى يساعد فى الحفاظ على مستوى ضغط الدم كما يساعد على تقليل الضغط في الشرايين، مما يقى من ارتفاع ضغط الدم.


-يمكن للخيار أن يعمل على تقوية الأربطة والجسم والأوتار والعظام كما يحتوى على السيليكا، التي تساعد في تكوين النسيج الضام مما يؤدى إلى تقوية العظام.


-يساعد الخيار فى علاج مشكلة الشعر الجاف والخشن، ويساعد تدريجيًا فى الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس.


-يستخدم الخيار كعلاج منزلي للمشاكل البشرة الصحية، من خلال وضعه كأحد مكونات قناع الوجه، كما يحمى الجلد من  الجفاف وحب الشباب وتهيج الجلد والمشاكل الأخرى.


-يحتوي الخيار على مركبات مضادة للأكسدة، التى تعمل على الحد من أعراض السرطان، ويعمل على الوقاية من سرطان الثدي والمبيض والبروستاتا والرحم والرئة.


-يساعد تناول الخيار فى التخلص من الوزن الزائد بالجسم، لأنه يشعر الإنسان بالشبع لفترة طويلة، ويمكن تناوله بأشكال مختلفة سواء بإضافته فى السلطة الخضراء أو الزبادى.


-يمكن لتناول الخيار إزالة الشوائب بالكبد، والنفايات، كما يساعد على التخلص التام من السموم المتراكمة من مجرى الدم والأمعاء، و يساعد الخيار على إدرار البول لإزالة السموم.


-يحتوى الخيار على عناصر غذائية تعمل على تحسين وظيفة الجهاز العصبي في الجسم و الحفاظ على مستوى ضغط الدم، كما يحتوى الخيار على مادة اللجنين، والتي تعتبر عنصر مضاد للالتهاب يساعد على تعزيز المناعة وتقليل من الإصابة بأمراض القلب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد تناول البصل .. 46 فائدة يحصل عليها الجسم

فوائد الجمبري.. يقي من السرطان ويجعل الأطفال الأكثر ذكاء

الجرجير والبسلة والملوخية والخيار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول هذه الأطعمة وما تأثيرها على جهاز المناعة

ترشيحاتنا

حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات المكيفة

شطة يحذر الأهلي والهلال: مش عايزين ضرب

قرار عاجل بشأن الأطعمة والسلع الغذائية الواردة من الخارج بسبب كورونا

مفاجأة من جماهير الأهلي لبعثة الفريق قبل مواجهة الهلال

ماتوا وهما نايمين.. كشف لغز العثور على 5 جثث داخل شقة بالجيزة

سلمان خان يفقد أعصابه.. نجم بوليوود يعتدي على أحد معجبيه في المطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرب منتخب الصالات: نسعى للفوز على موزمبيق فى أمم إفريقيا.. صور

تغريم قائد سيارة 100 جنيه إسترليني بسبب نوبة عطس.. صور

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز