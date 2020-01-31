لن تستغني عنه بعد الآن .. 10 فوائد خارقة للخيار أبرزها خسارة الوزن

يحتوي الخيار على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بكثير من الفوائد، كما يعمل الخيار على حماية الجسم من العديد من الأمراض الخطيرة، نشر موقع " health line " فوائد خارقة للخيار، وتشمل :
- تستخدم شرائح الخيار، للتخلص من رائحة الفم الكريهة من خلال القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة مع القضاء على الميكروبات الأخرى.
-يحتوى الخيار على إنزيم يسمى "إسبسين"، والذي يحسِّن من عملية الهضم، ويساعد الجسم على امتصاص البروتين بشكل مناسب.
-وكما يحتوى الخيار على البكتين الذى يساعد على علاج الإمساك، والتهاب المعدة ، والقرحة و اضطرابات الجهاز الهضمى الأخرى.
-يعتبر الخيار غني بكمية مرتفعة من المغنيسيوم والألياف والبوتاسيوم، الذى يساعد فى الحفاظ على مستوى ضغط الدم كما يساعد على تقليل الضغط في الشرايين، مما يقى من ارتفاع ضغط الدم.
-يمكن للخيار أن يعمل على تقوية الأربطة والجسم والأوتار والعظام كما يحتوى على السيليكا، التي تساعد في تكوين النسيج الضام مما يؤدى إلى تقوية العظام.
-يساعد الخيار فى علاج مشكلة الشعر الجاف والخشن، ويساعد تدريجيًا فى الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس.
-يستخدم الخيار كعلاج منزلي للمشاكل البشرة الصحية، من خلال وضعه كأحد مكونات قناع الوجه، كما يحمى الجلد من الجفاف وحب الشباب وتهيج الجلد والمشاكل الأخرى.
-يحتوي الخيار على مركبات مضادة للأكسدة، التى تعمل على الحد من أعراض السرطان، ويعمل على الوقاية من سرطان الثدي والمبيض والبروستاتا والرحم والرئة.
-يساعد تناول الخيار فى التخلص من الوزن الزائد بالجسم، لأنه يشعر الإنسان بالشبع لفترة طويلة، ويمكن تناوله بأشكال مختلفة سواء بإضافته فى السلطة الخضراء أو الزبادى.
-يمكن لتناول الخيار إزالة الشوائب بالكبد، والنفايات، كما يساعد على التخلص التام من السموم المتراكمة من مجرى الدم والأمعاء، و يساعد الخيار على إدرار البول لإزالة السموم.
-يحتوى الخيار على عناصر غذائية تعمل على تحسين وظيفة الجهاز العصبي في الجسم و الحفاظ على مستوى ضغط الدم، كما يحتوى الخيار على مادة اللجنين، والتي تعتبر عنصر مضاد للالتهاب يساعد على تعزيز المناعة وتقليل من الإصابة بأمراض القلب.