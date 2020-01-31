لن تستغني عنه بعد الآن .. 10 فوائد خارقة للخيار أبرزها خسارة الوزن

-يعتبر

غني بكمية مرتفعة من المغنيسيوم والألياف والبوتاسيوم، الذى يساعد فى الحفاظ على مستوى ضغط الدم كما يساعد على تقليل الضغط في الشرايين، مما يقى من ارتفاع ضغط الدم.